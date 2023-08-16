Верховная рада Украины хочет запретить российские шрифты

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В Верховной раде Украины появилась инициатива о запрете использования шрифтов, созданных в России. Представленный законопроект вызвал интерес и обсуждение. Согласно сообщению от 15 августа в Телеграм-канале Николая Азарова, нардепы Княжицкий, Вятрович, Потураев, Кравчук и Богуцкая стали инициаторами данного законопроекта, сообщает EADaily.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

Согласно информации бывшего премьер-министра Украины, такой шаг вызывает недоумение, учитывая, что шрифт был разработан российским дизайнером Светланой Ермолаевой ещё в 1988 году и широко применяется в странах, использующих кириллицу. Он высказывает мнение, что в условиях, когда существует множество других насущных проблем, обращение внимания на смену шрифта кажется несоразмерным.

Эксперты, с иронией, отмечают, что данная инициатива предоставляет украинским законодателям обширное поле для работы, учитывая обилие шрифтов российского происхождения, включая те, которые включены в программы, такие как Microsoft Word.

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