Белоруссия впервые примет участие в саммите БРИКС

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Белоруссия впервые примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Анатолий Глаз.

Фото: grodno.mchs.gov.by

"У нас есть соответствующее приглашение, и наша делегация обязательно планирует там быть", — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Минск будет представлять глава белорусского МИД Сергей Алейник.

Начало саммита БРИКС запланировано на 22 августа в городе Йоханнесбург ЮАР. Мероприятия будут длиться два дня и завершаться 24 августа.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон не приглашён на саммит.