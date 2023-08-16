Белоруссия впервые примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Анатолий Глаз.
"У нас есть соответствующее приглашение, и наша делегация обязательно планирует там быть", — сообщил он в беседе с РИА Новости.
Минск будет представлять глава белорусского МИД Сергей Алейник.
Начало саммита БРИКС запланировано на 22 августа в городе Йоханнесбург ЮАР. Мероприятия будут длиться два дня и завершаться 24 августа.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон не приглашён на саммит.
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