Полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, сколько военной техники и других видов вооружения выбила Россия из Украины за время СВО, а также когда военный ресурс Киева будет полностью исчерпан. Об этом обозреватель рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам эксперта, военный ресурс Украины состоит из трёх ярко выраженных компонентов. И включает оружие, доставшееся Киеву от Советского Союза, поставленное странами НАТО и странами-союзниками Украины, не входящими в альянс.
Баранец заявил, что западный ресурс Россия за время спецоперации уничтожила примерно на четверть, а ещё 30 процентов повредила. Но он подлежит ремонту.
Полковник считает, что РФ будет сражаться до тех пор, пока на Западе не осознают, что сопротивление бесполезно.
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