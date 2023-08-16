Власти США обеспокоены сближением России и Китая

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Сближение России и Китая волнует американские власти, и Вашингтон не упускает из виду этот процесс. Вопросам этого сближения уделено особое внимание, как подчеркнул заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Ведант Пател на последнем еженедельном брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

Фото: Liu Weibing/Xinhua

Признавая укрепление связей между Пекином и Москвой, Ведант Пател отметил, что это сближение вызывает тревожные мысли в Соединённых Штатах.

"Мы следим за продолжающимся укреплением отношений Китая с Россией и придаём этому важное значение", — подчеркнул он.

Он также напомнил о том, что США ранее явно дали понять Китаю, что помощь Москве в вопросах военной сферы и поддержка её в "систематическом обходе санкций" могут повлечь "серьёзные последствия" для Пекина.

Решительные шаги в усилении сотрудничества между Китаем и Россией проявляются не только в словах, но и в действиях. В июне текущего года Вооруженные силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая уже в шестой раз с 2019 года провели совместные воздушные патрулирования вдоль акваторий Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана.

В июле текущего года состоялись учения "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море, которые объединили усилия России и Китая. На протяжении месяца Военно-морские флоты обеих стран совместно патрулировали Тихий океан. Переходя через Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и Берингово море, корабли двух стран достигли северных районов Тихого океана, приблизившись к побережью Аляски.

На XI Московской конференции по международной безопасности Ли Шанфу, член Госсовета и министр обороны Китая, заявил, что военное сотрудничество России и Китая не нацелено против третьих стран. Он подчеркнул, что основное внимание уделяется развитию внутренних возможностей и обеспечению безопасности региона.

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