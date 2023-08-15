Арестович* поблагодарил Польшу за спасение Украины

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Алексей Арестович* заявил, что без помощи польши Украины давно бы не было.

Фото: Телеграм-канал Арестовича

Украинский военный аналитик рассказал, что в 1920 году польская армия дала отпор советским войскам и отстояла свою независимость.

Он отметил, что сейчас Польша и Украина объединились, чтобы противостоять той же опасности.

Арестович* поблагодарил соседнюю страну за помощь.

"Если бы не Польша — сегодня нас могло бы уже не быть", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Арестович* заявил о возрождении Руси с центром в Киеве.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.