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Солдаты ВСУ будут проходить "духовные практики" в Киево-Печерской лавре

1:17
Мир

Киево-Печерская лавра станет "местом духовной реабилитации" для солдат ВСУ, об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. 

Солдаты ВСУ будут проходить "духовные практики" в Киево-Печерской лавре
Фото: https://www.wallpapers13.com/kiev-pechersk-lavra-cathedral-of-the-dormition-086457/

Также она рассказала, что планируется запустить программу "духовных практик" для военнослужащих. 

"После того, как Киево-Печерская лавра стала на самом деле украинской, здесь будет место восстановления. Будут привлечены военные капелланы подразделений боевого состава ВСУ, которые станут наставниками групп военнослужащих", — рассказала замминистра. 

При этом планируется привлечь солдат к иконописи и культурно-образовательным программам. Этот вопрос уже поднимал исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко.

15 августа митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры, попал в реанимацию с острым инфарктом миокарда. Это произошло после возбуждения уголовного дела о «пропаганде исключительности УПЦ» и разжигании в высказываниях «ненависти между верующими». Он был помещен под круглосуточный домашний арест.

Ранее стало известно, что полиция Украины не давала передавать еду и воду для людей, которые находились в монастыре. 

 

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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