Киево-Печерская лавра станет "местом духовной реабилитации" для солдат ВСУ, об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Также она рассказала, что планируется запустить программу "духовных практик" для военнослужащих.
"После того, как Киево-Печерская лавра стала на самом деле украинской, здесь будет место восстановления. Будут привлечены военные капелланы подразделений боевого состава ВСУ, которые станут наставниками групп военнослужащих", — рассказала замминистра.
При этом планируется привлечь солдат к иконописи и культурно-образовательным программам. Этот вопрос уже поднимал исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко.
15 августа митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры, попал в реанимацию с острым инфарктом миокарда. Это произошло после возбуждения уголовного дела о «пропаганде исключительности УПЦ» и разжигании в высказываниях «ненависти между верующими». Он был помещен под круглосуточный домашний арест.
Ранее стало известно, что полиция Украины не давала передавать еду и воду для людей, которые находились в монастыре.
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