"Украина как разменная монета": США подтверждают беспокойство НАТО

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший охарактеризовал состояние НАТО как подлинную панику, вызванную действиями России, высказался он в интервью каналу GB News. Об этом сообщает EADaily.

Фото: https://cisomag.com/nato-and-ukraine-sign-deal-to-boost-cybersecurity/

Кеннеди-младший указал, что продолжающийся конфликт на Украине, по сути, является инструментом торга в политических маневрах Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что все государства-члены НАТО в настоящее время вовлечены в ситуацию. Он предположил, что если НАТО вступит в прямую военную конфронтацию с Россией, альянсу может грозить крах, учитывая, что не все страны-члены готовы выступить против России. Он привел Грецию в качестве примера члена НАТО, не желающего вступать в конфронтацию с Россией.

По словам кандидата в президенты США, преобладающая позиция Соединенных Штатов характеризуется значительной двусмысленностью и способствует подталкиванию мира к очередному ядерному кризису.

В аналогичном контексте во время Московской конференции по международной безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты, НАТО и Европейский союз вооружают Украину в рамках стратегии по поддержанию геополитического сдерживания России. Однако такой подход может непреднамеренно привести к распространению оружия по всему миру и дальнейшему обострению продолжающегося конфликта.

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