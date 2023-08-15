Лукашенко введёт войска на Западную Украину, когда его попросят сами галичане

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Армия Белоруссии может зайти на территорию запада Украины по обращению любого сельсовета Галиции, даже если он соберётся в Минске.

Фото: t.me/shkolnikov_andrey

Об этом сообщил геостратег и политолог Андрей Школьников.

"Это должен быть коллегиальный орган. Причём, он может оказаться прямо в Минске. Прямо в соседнем здании. И на камеру попросить защитить ридну нэньку. Кто мешает?" — в эфире Rutube-канала "Геостратегия" сказал эксперт.

По его словам, для РФ Галичина — токсичная территория, отравляющая Украину, но у желающей захватить "сходни кресы" Польши — для этого нет сил.

Он подчёркивает, что Западная Украина России в нынешнем виде не нужна — от неё больше проблем, но и просто отдавать её никто не будет, поскольку за этот ресурс нужно торговаться, подытожил Школьников.