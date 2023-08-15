Армия Белоруссии может зайти на территорию запада Украины по обращению любого сельсовета Галиции, даже если он соберётся в Минске.
Об этом сообщил геостратег и политолог Андрей Школьников.
"Это должен быть коллегиальный орган. Причём, он может оказаться прямо в Минске. Прямо в соседнем здании. И на камеру попросить защитить ридну нэньку. Кто мешает?" — в эфире Rutube-канала "Геостратегия" сказал эксперт.
По его словам, для РФ Галичина — токсичная территория, отравляющая Украину, но у желающей захватить "сходни кресы" Польши — для этого нет сил.
Он подчёркивает, что Западная Украина России в нынешнем виде не нужна — от неё больше проблем, но и просто отдавать её никто не будет, поскольку за этот ресурс нужно торговаться, подытожил Школьников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.