В Киеве заявили, что "украинцы заканчиваются, а Россия только начинает"

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Народу Украины надо выйти из плена пропаганды и понять, что страна не имеет шансов победить РФ.

Фото: https://www.nationalreview.com/2018/01/us-eu-ukraine-military-assistance-increase-called/amp/

Об этом сообщает глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. По её словам, украинцы находятся в начале противостояния с очень серьёзным врагом, который умеет играть "в долгую", и который будет идти до конца.

"Всё вместе дает понимание, что Россия всерьёз пока даже не ощутила войну. Они только начинают воевать, тогда как мы уже начинаем заканчиваться", — цитирует кандидата на главу минобороны "ПолитНавигатор".

Она также предлагает взять паузу и не контрнаступать сейчас, чтобы "больше подготовиться". Украине якобы надо сохранить людей, чтобы "освободить территории позже".

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