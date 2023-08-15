Народу Украины надо выйти из плена пропаганды и понять, что страна не имеет шансов победить РФ.
Об этом сообщает глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. По её словам, украинцы находятся в начале противостояния с очень серьёзным врагом, который умеет играть "в долгую", и который будет идти до конца.
"Всё вместе дает понимание, что Россия всерьёз пока даже не ощутила войну. Они только начинают воевать, тогда как мы уже начинаем заканчиваться", — цитирует кандидата на главу минобороны "ПолитНавигатор".
Она также предлагает взять паузу и не контрнаступать сейчас, чтобы "больше подготовиться". Украине якобы надо сохранить людей, чтобы "освободить территории позже".
Эксперт признала колоссальные потери техники НАТО, поскольку Россия совершила технологический рывок.
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