Журналист Никсон заявил, что командование ВСУ приговорило своих солдат к смерти

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Руководство киевского режима относится к своим военнослужащим как к пушечному мясу. Власти Незалежной целенаправленно отправляют солдат ВСУ на заведомо провальные миссии, где нет шансов выжить. Об этом сообщил американский журналист Гарланд Никсон.

Фото: kyivpost.com

"Это не контрнаступление, это атака камикадзе. Лидеры Украины посылают солдат на фронт, зная, что шансы на выживание равны нулю”, — отметил он в эфире своего YouTube-канала.

Никсон назвал правительство Украины "марионеточным", поскольку Киев служит Вашингтону и не думает об интересах своего народа. Он подчеркнул: командование ВСУ знает, как выстроена оборонительная линия российской армии, но всё равно посылает "наивных украинцев" на передовую.

"Солдаты приговорены к смерти”, — подытожил радиоведущий.