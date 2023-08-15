Руководство киевского режима относится к своим военнослужащим как к пушечному мясу. Власти Незалежной целенаправленно отправляют солдат ВСУ на заведомо провальные миссии, где нет шансов выжить. Об этом сообщил американский журналист Гарланд Никсон.
"Это не контрнаступление, это атака камикадзе. Лидеры Украины посылают солдат на фронт, зная, что шансы на выживание равны нулю”, — отметил он в эфире своего YouTube-канала.
Никсон назвал правительство Украины "марионеточным", поскольку Киев служит Вашингтону и не думает об интересах своего народа. Он подчеркнул: командование ВСУ знает, как выстроена оборонительная линия российской армии, но всё равно посылает "наивных украинцев" на передовую.
"Солдаты приговорены к смерти”, — подытожил радиоведущий.
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