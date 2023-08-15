Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Киеве заявили, что "украинцы заканчиваются, а Россия только начинает"
В Ижевске полиция задержала насильника по горячим следам
Блогер Хлоя Бин рассказала, как избавиться от прыщей в домашних условиях
На Кубани ревнивый муж с другом пошёл на кладбище мстить могильщику, не вернулись оба
Россия нанесла масштабный удар по Украине: цель — аэродром в Староконстантинове
Эксперт оценил возможность снижения курса доллара
"Мираторг" и "Вкусно — и точка" дополнительно инвестируют 5,7 млрд рублей в совместное предприятие
Мария Погребняк поделилась соблазнительными снимками со своего отдыха в Турции
Военкор Сладков: ВС РФ ещё не использовали в зоне СВО фугасную бомбу ФАБ-9000

Журналист Никсон заявил, что командование ВСУ приговорило своих солдат к смерти

0:52
Мир

Руководство киевского режима относится к своим военнослужащим как к пушечному мясу. Власти Незалежной целенаправленно отправляют солдат ВСУ на заведомо провальные миссии, где нет шансов выжить. Об этом сообщил американский журналист Гарланд Никсон.

Журналист Никсон заявил, что командование ВСУ приговорило своих солдат к смерти
Фото: kyivpost.com

"Это не контрнаступление, это атака камикадзе. Лидеры Украины посылают солдат на фронт, зная, что шансы на выживание равны нулю”, — отметил он в эфире своего YouTube-канала.

Никсон назвал правительство Украины "марионеточным", поскольку Киев служит Вашингтону и не думает об интересах своего народа. Он подчеркнул: командование ВСУ знает, как выстроена оборонительная линия российской армии, но всё равно посылает "наивных украинцев" на передовую.

"Солдаты приговорены к смерти”, — подытожил радиоведущий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Я не в России живу": Епифанцев опубликовал откровенное видео о родине

Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.

Актёр Владимир Епифанцев отказался считать себя жителем России
На калужском "Фольксвагене" возобновится выпуск автомобилей
В Калуге на заводе "Фольксваген" снова стартует выпуск авто. Власти пока не уточнили, какие это будут машины
"Русской захотела быть!": Талызина напомнила настоящее отчество Пугачевой
ВСУ додавили оборону ВС РФ до Урожайного. Что дальше?
Военные аэродромы и ремонтные заводы Украины стали целью ударов ВКС РФ 15 августа Любовь Степушова Туманный Альбион всегда богател за счёт других стран Сергей Лебедев За тайфуном "Ханун" на Дальний Восток придут следующие Анастасия Жукова
"Маленькая собачка": Валентина Талызина прошлась по Ахеджаковой
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
"Одесса и Харьков сами себя не возьмут": нужна ли мобилизация и "Арматы"?
"Одесса и Харьков сами себя не возьмут": нужна ли мобилизация и "Арматы"?
Последние материалы
Актрисы Марго Робби за главную роль в фильме "Барби" получит около 50 миллионов долларов
Историк моды Александр Васильев считает, что уехавших звезд признают героями
Мужчина попытался изнасиловать девушку в пункте выдачи Wildberries в Москве
Звезду "Универа" Настасью Самбурскую на ее свежих горячих фото сравнили с актрисой Меган Фокс
Михеев: ставка на наступление провалилась, ресурс Зеленского заканчивается
Актриса Анастасия Уколова показала фигуру в бикини через год после родов
Ищенко: конфликт на Тихом океане будет гораздо опаснее украинского
Лесной пожар вспыхнул в Анталье
Звезда "Дома-2" Алиана Устиненко отказалась крестить дочь в Армении
Военные аэродромы и ремонтные заводы Украины стали целью ударов ВКС РФ 15 августа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников