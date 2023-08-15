Экс-разведчик Шаффер: слова Зеленского о захвате Крыма не имеют под собой оснований

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Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что намерен вернуть Крым военным путём. Однако подобные высказывания лидера Незалежной не имеют под собой никаких оснований. Об этом сообщил экс-разведчик американской армии Тони Шаффер.

Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

"Кому он (Зеленский. — Прим. ред.) это говорит? Кто его аудитория? Такие заявления просто делают из него клоуна", — отметил эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Шаффер убеждён, что украинские войска не смогут даже приблизиться к полуострову. На фоне провального контрнаступления ВСУ ни у Запада, ни у Киева нет чёткого плана действий, сделал вывод экс-разведчик.

"Это просто сумасшествие", — указал он.