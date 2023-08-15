Представители движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) держат под контролем всю территорию Афганистана, а также предпринимают усилия для восстановления быта мирного населения и организовывают работы по устранению разрушенных зданий. Подробностями делится посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"Талибы <...> обились определенных успехов в борьбе с ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ), провозгласили курс на искоренение наркоиндустрии".
Восстановительные работы, по словам посла, происходят под эгидой детских санкций от США. Более того, на данный момент заморожены золотовалютных резервов страны американцами.
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