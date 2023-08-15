Посол РФ: талибы взяли под контроль всю территорию Афганистана и стараются наладить мирный быт

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Представители движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) держат под контролем всю территорию Афганистана, а также предпринимают усилия для восстановления быта мирного населения и организовывают работы по устранению разрушенных зданий. Подробностями делится посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Фото: RAHMAT GUL / AP

"Талибы <...> обились определенных успехов в борьбе с ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ), провозгласили курс на искоренение наркоиндустрии".

Восстановительные работы, по словам посла, происходят под эгидой детских санкций от США. Более того, на данный момент заморожены золотовалютных резервов страны американцами.