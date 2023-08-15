В июле россияне лидировали по покупкам недвижимости в Турции

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

В июле россияне вновь закрепили за собой лидирующие позиции по покупке недвижимости в Турции, приобретя в общей сложности 772 квартиры. На втором месте, по данным национального института статистики, — Иран (272), на третьем — Ирак (204). В целом за июль иностранные граждане приобрели 2801 объект недвижимости в Турции.

Фото: https://www.smartcitiesworld.net/news/news/turkey-opens-the-door-to-5g-2040

По данным того же института, общее количество единиц жилья, проданных в Турции в июле, достигло 109 540, что на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Анталья традиционно остается самым востребованным местом для иностранных покупателей: здесь куплено 996 единиц недвижимости. За ней следует Стамбул с 832 и Мерсин с 263 объектами недвижимости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.