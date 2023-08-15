В июле россияне вновь закрепили за собой лидирующие позиции по покупке недвижимости в Турции, приобретя в общей сложности 772 квартиры. На втором месте, по данным национального института статистики, — Иран (272), на третьем — Ирак (204). В целом за июль иностранные граждане приобрели 2801 объект недвижимости в Турции.
По данным того же института, общее количество единиц жилья, проданных в Турции в июле, достигло 109 540, что на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Анталья традиционно остается самым востребованным местом для иностранных покупателей: здесь куплено 996 единиц недвижимости. За ней следует Стамбул с 832 и Мерсин с 263 объектами недвижимости.
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