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В июле россияне лидировали по покупкам недвижимости в Турции

0:59
Мир

В июле россияне вновь закрепили за собой лидирующие позиции по покупке недвижимости в Турции, приобретя в общей сложности 772 квартиры. На втором месте, по данным национального института статистики, — Иран (272), на третьем — Ирак (204). В целом за июль иностранные граждане приобрели 2801 объект недвижимости в Турции.

В июле россияне лидировали по покупкам недвижимости в Турции
Фото: https://www.smartcitiesworld.net/news/news/turkey-opens-the-door-to-5g-2040

По данным того же института, общее количество единиц жилья, проданных в Турции в июле, достигло 109 540, что на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Анталья традиционно остается самым востребованным местом для иностранных покупателей: здесь куплено 996 единиц недвижимости. За ней следует Стамбул с 832 и Мерсин с 263 объектами недвижимости.

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Недвижимость в Турции 2023. Стоит ли купить недвижимость в турции
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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