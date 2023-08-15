Секретарь СНБО Данилов: Украина не готова отказаться от "мирного плана Зеленского"

Украинское руководство не готово идти на уступки и отказываться от плана мирного урегулирования конфликта, предложенного президентом страны Владимиром Зеленским, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Фото: reuters.com

По его словам, сделать этот план "более гибким" невозможно.

"Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите", — отметил глава СНБО в беседе с изданием la Repubblica.

Кроме того, он добавил, что партнёры Киева не оказывают давление на руководство Украины для возобновления переговорного процесса. Как подчеркнул Данилов, Украина не намерена обсуждать урегулирование конфликта с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее в СНБО подтвердили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) причастны к атакам на Крымский мост.