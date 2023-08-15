Украинское руководство не готово идти на уступки и отказываться от плана мирного урегулирования конфликта, предложенного президентом страны Владимиром Зеленским, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
По его словам, сделать этот план "более гибким" невозможно.
"Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите", — отметил глава СНБО в беседе с изданием la Repubblica.
Кроме того, он добавил, что партнёры Киева не оказывают давление на руководство Украины для возобновления переговорного процесса. Как подчеркнул Данилов, Украина не намерена обсуждать урегулирование конфликта с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее в СНБО подтвердили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) причастны к атакам на Крымский мост.
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