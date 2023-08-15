Нарышкин заявил, что здоровому человеку страшно ехать в Европу из-за извращений

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал Европу "цветущим садом", а остальной мир сравнил с "джунглями".

Фото: kremlin.ru

Однако директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не согласился с дипломатом и подчеркнул, что здоровому человеку страшно приезжать в Европу. Он отметил, что на европейском континенте даже находиться стало неприятно из-за огромного количества разных "извращений", которые "расплодились" по всей территории.