Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал Европу "цветущим садом", а остальной мир сравнил с "джунглями".
Однако директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не согласился с дипломатом и подчеркнул, что здоровому человеку страшно приезжать в Европу. Он отметил, что на европейском континенте даже находиться стало неприятно из-за огромного количества разных "извращений", которые "расплодились" по всей территории.
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