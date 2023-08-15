Киев намерен участвовать в дискуссиях о перспективах ядерного арсенала России и её демилитаризации в случае возобновления переговоров. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
По его словам, для начала диалога необходимо, чтобы армия РФ покинула украинскую территорию в границах 1991 года.
"Нам предстоит подписать перемирие, подсчитать репарации, провести суд по военным преступлениям, обсудить будущее российского ядерного арсенала и разграничить демилитаризованные зоны на территории РФ", — подчеркнул Подоляк в беседе с французским изданием Point.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского сообщил, что Киев нуждается в средствах противоракетной и противовоздушной обороны вместо переговоров с Москвой.
Как пояснил Подоляк, Украина выступает против мирного диалога с РФ и отрицает любые сценарии прекращения огня. Он считает, что это будет означать фактическую победу российских войск.
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