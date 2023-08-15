В 2023 году в Италию приехали уже 100 тысяч мигрантов

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

С начала текущего года в Италии высадились более 100 тыс. мигрантов, что является значительным приростом по сравнению с прошлым годом. Республика сталкивается с серьезными вызовами в области миграции, а анализ показывает, что такая тенденция может сохраниться, сообщает ТАСС.

Фото: www.alaskacommons. com/the-latest-update-37-migrants-missing-in-tragic-tunisia-italy-boat-sinking-international-news/

Важно отметить, что путь через Средиземное море остается опасным для многих мигрантов: более 2 тыс. человек погибли, пытаясь добраться до берегов Италии.

С учетом текущей динамики и общей ситуации, прогнозируется, что общее число мигрантов, прибывших в Италию по морю в течение 2023 года, может превысить даже рекордные 180 тыс., зафиксированные в 2016 году.

Маттео Пьянтедози, министр внутренних дел Италии, утверждает, что рост числа мигрантов в 2023 году связан с эпохальным миграционным давлением, вызванным социально-экономическим кризисом в Тунисе. Он отмечает, что если бы анализ ограничивался более традиционными странами отправления, такими как Алжир, Ливия и Турция, тенденция могла бы быть менее выраженной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.