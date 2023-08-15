Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн считает, что ложь президента Украины Владимира Зеленского об украинском "небесном щите", который якобы защищает территорию Незалежной от российских ударов, может спровоцировать военный переворот.
По мнению политолога Родиона Мирошника, для захвата власти необходима военная группа, которая будет активно высказывать своё недовольство. На данный момент в Киеве такого не наблюдается, поскольку украинские спецслужбы находятся под контролем НАТО.
"Гражданские протесты невозможны — их быстро подавят. Но есть и другие механизмы. Самостоятельных фигур, способных помешать Западу, на Украине нет. Американцы любого легко заблокируют. Зеленский может погибнуть и стать "иконой" или просто исчезнуть. Вашингтону достаточно придумать объяснение, почему так произошло", — объяснил Мирошник в беседе с РИА Новости.
Военный эксперт Юрий Кнутов не исключает, что Владимира Зеленского могут устранить физически или организовать импичмент. В таком случае глава киевского режима повторит судьбу Михаила Саакашвили.
"Понимая это, Зеленский требует усиления контрнаступления, чтобы добиться хоть каких-то результатов. Отсутствие достижений на поле боя — приговор для Зеленского", — считает эксперт.
Кнутов подчеркнул: глава киевского режима самостоятельно "подпилил одну из ножек стула, на котором сидит". Зеленский слишком высокомерно общался с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО.
"Оскорбительно для многих стран-спонсоров Украины прозвучала его благодарственная речь, зачитанная после саммита, которая звучала как сарказм и издевка", — указал эксперт.
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