Кнутов: Зеленский подписал себе приговор из-за отсутствия достижений на поле боя

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Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн считает, что ложь президента Украины Владимира Зеленского об украинском "небесном щите", который якобы защищает территорию Незалежной от российских ударов, может спровоцировать военный переворот.

Фото: edition.cnn.com

По мнению политолога Родиона Мирошника, для захвата власти необходима военная группа, которая будет активно высказывать своё недовольство. На данный момент в Киеве такого не наблюдается, поскольку украинские спецслужбы находятся под контролем НАТО.

"Гражданские протесты невозможны — их быстро подавят. Но есть и другие механизмы. Самостоятельных фигур, способных помешать Западу, на Украине нет. Американцы любого легко заблокируют. Зеленский может погибнуть и стать "иконой" или просто исчезнуть. Вашингтону достаточно придумать объяснение, почему так произошло", — объяснил Мирошник в беседе с РИА Новости.

Военный эксперт Юрий Кнутов не исключает, что Владимира Зеленского могут устранить физически или организовать импичмент. В таком случае глава киевского режима повторит судьбу Михаила Саакашвили.

"Понимая это, Зеленский требует усиления контрнаступления, чтобы добиться хоть каких-то результатов. Отсутствие достижений на поле боя — приговор для Зеленского", — считает эксперт.

Кнутов подчеркнул: глава киевского режима самостоятельно "подпилил одну из ножек стула, на котором сидит". Зеленский слишком высокомерно общался с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО.

"Оскорбительно для многих стран-спонсоров Украины прозвучала его благодарственная речь, зачитанная после саммита, которая звучала как сарказм и издевка", — указал эксперт.