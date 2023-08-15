Американский лидер Джо Байден использует правительство страны как оружие против экс-президента США Дональда Трампа, следует из сообщения спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в соцсети.
Конгрессмен выразил мнение о том, что нынешний руководитель Белого дома таким образом предпринимает попытки повлиять на итоги запланированных на следующий год выборов главы государства. Маккарти акцентировал внимание на том, что Трамп — главный оппонент Байдена.
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