Конгрессмен США Маккарти: Байден использует правительство в качестве оружия против Трампа

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Американский лидер Джо Байден использует правительство страны как оружие против экс-президента США Дональда Трампа, следует из сообщения спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в соцсети.

Фото: fotoxcom.ru

Конгрессмен выразил мнение о том, что нынешний руководитель Белого дома таким образом предпринимает попытки повлиять на итоги запланированных на следующий год выборов главы государства. Маккарти акцентировал внимание на том, что Трамп — главный оппонент Байдена.