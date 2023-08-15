Запад очень переживает, что в случае победы ВСУ, Вашингтон и Брюссель получат равносильного по силе партнёра.
Об этом сообщил украинский военный эксперт Олег Стариков.
"В настоящее время в мире есть только несколько стран, армии которых способны воевать. А именно — США, Россия, Украина и Турция в определённых моментах. Китай ни разу в жизни не воевал", — на канале "Дикий Live" сказал Стариков.
После "победы" у Киева остаются самые сильные ВС, как к этому ЕС будет относиться, спрашивает аналитик. У ФРГ две дивизии, у Франции 60 тысяч сухопутных войск, у Британии две слабые сухопутные армии, а на Украине самая сильная армия, перечисляет эксперт.
Вот почему Европа особо ничем ВСУ и не помогает подытожил Стариков.
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