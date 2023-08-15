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Марочко: украинские власти наводняют Харьков войсками и военной техникой

0:44
Мир

Киевский режим в срочном порядке милитаризует Харьков, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, жители города жалуются в социальных сетях на засилье военных.

Марочко: украинские власти наводняют Харьков войсками и военной техникой
Фото: wikimedia.com

"Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднён из-за военных колон", — добавил отставной подполковник армии ЛНР в интервью РИА Новости.

Марочко сообщил, что все харьковские учебные заведения переоборудуют в пункты дислокации военнослужащих ВСУ, а машины коммунальных служб отбирают на "нужды армии".

Ранее украинские издания подтвердили громкие взрывы в Луцке и Львове на западе страны.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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