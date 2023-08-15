Кеннеди признал наличие у США лабораторий на Украине для создания биооружия

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Соединённые Штаты разрабатывали биологическое оружие в лабораториях на Украине, признал кандидат в президенты США от Демпартии Роберт Кеннеди-младший.

Фото: pixabay.com

"У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии", — подчеркнул он.

По словам политика, в Белом доме осознают, что нарушают Женевскую конвенцию, поэтому разработками ведает американский минздрав, так как совместно с биооружием создаются и вакцины на случай выхода новых вирусов из-под контроля.

Ранее военный эксперт заверил, что Соединенные Штаты продолжат накачивать Украину оружием вне зависимости от того, кто следующий возглавит администрацию Белого дома.