Армия Украины поняла, что Купянск она не удержит. Киев объявил эвакуацию гражданского населения и это свидетельствует о начале массовых захватов домов боевиками ВСУ для ведения обороны.
Об этом сообщил полковник в отставке Геннадий Алёхин.
"Фронт на Купянском направлении просел. Нашим удалось нащупать уязвимые места на тех или иных участках фронта, но фронт ещё не рухнул, и украинцы пытаются его удержать. Не зря туда послали Сырского", — отметил глава информслужбы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны.
По его словам, в последние дни идёт насильственная эвакуация граждан, включая детей, и это, кстати, чревато их похищением. Кроме того, они эвакуируют людей, чтобы занять их домовладения.
Не зря российские соответствующие органы предают этим фактам очень большое значение и чрезвычайно пристально отслеживают "так называемый вывоз детей", подытожил Алёхин.
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