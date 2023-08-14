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Алёхин: украинская армия поняла, что Купянск она не удержит

1:04
Мир

Армия Украины поняла, что Купянск она не удержит. Киев объявил эвакуацию гражданского населения и это свидетельствует о начале массовых захватов домов боевиками ВСУ для ведения обороны.

Алёхин: украинская армия поняла, что Купянск она не удержит
Фото: https://vitkvv2017.livejournal.com/7282991.html?replyto=41945135

Об этом сообщил полковник в отставке Геннадий Алёхин.

"Фронт на Купянском направлении просел. Нашим удалось нащупать уязвимые места на тех или иных участках фронта, но фронт ещё не рухнул, и украинцы пытаются его удержать. Не зря туда послали Сырского", — отметил глава информслужбы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны.

По его словам, в последние дни идёт насильственная эвакуация граждан, включая детей, и это, кстати, чревато их похищением. Кроме того, они эвакуируют людей, чтобы занять их домовладения.

Не зря российские соответствующие органы предают этим фактам очень большое значение и чрезвычайно пристально отслеживают "так называемый вывоз детей", подытожил Алёхин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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