Американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия уничтожила много систем Patriot на Украине

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российская армия за короткий период времени успешно противостояла существующим западным системам ПВО. Согласно его словам, Москва в последнее время провела уничтожение множества комплексов Patriot, находящихся на территории соседней страны. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Фото: https://www.militarytoday.com/missiles/patriot_pac2_images.htm

"Украинская ПВО была серьёзно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена. Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО. Украинцы не любят говорить об этом", — отметил офицер.

В мае российская армия совершила успешный удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по зенитному ракетному комплексу Patriot в Киеве. Эта американская система противовоздушной обороны не смогла перехватить эту ракету. Вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что на данный момент способность уничтожать ракеты такого типа имеют только отечественные зенитные комплексы.