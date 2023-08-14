Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ начали отступление под Харьковом из-за удара России

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Из-за удара российских войск вооружённые силы Украины (ВСУ) начали отступление под Харьковом. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

По словам эксперта, Россия сейчас начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте, ВСУ отступают, а Украина эвакуирует население.

Для сдерживания такого натиска ВС РФ у Киева не хватает оружия и боеприпасов. Также украинская армия не обладает нужным количеством установок контрбатарейной борьбы и систем ПВО для продолжения боёв, добавил Джонсон.

Ранее полковник морской пехоты ВС США в отставке Марк Канчиан заявил, что успешное наступление армии России в Харьковской области станет для Киева страшным ударом.