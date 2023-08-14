Из-за удара российских войск вооружённые силы Украины (ВСУ) начали отступление под Харьковом. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По словам эксперта, Россия сейчас начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте, ВСУ отступают, а Украина эвакуирует население.
Для сдерживания такого натиска ВС РФ у Киева не хватает оружия и боеприпасов. Также украинская армия не обладает нужным количеством установок контрбатарейной борьбы и систем ПВО для продолжения боёв, добавил Джонсон.
Ранее полковник морской пехоты ВС США в отставке Марк Канчиан заявил, что успешное наступление армии России в Харьковской области станет для Киева страшным ударом.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.