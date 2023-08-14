Экс-агент ЦРУ Джонсон допустил вторжение войск ВС Польши на Западную Украину

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Россия отреагирует, если войска Польши решат вторгнуться на Западную Украину. Такое заявление сделал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Фото: https://www.arrse.co.uk/community/threads/come-and-have-a-go-if-you-think-youre-funny-enough.88143/page-915

"Зависит от Запада, расширятся ли военные действия. <…> Если Запад нарастит угрозу и Польша решится на вторжение на Украину, её западную часть, <…> то Россия может поменять свои военные цели", — допустил эксперт.

По мнению Джонсона, сейчас основная задача Москвы — ослабление ВСУ. Это откроет возможности для форсирования Днепра с дальнейшим освобождением Одессы, уточнил специалист.

Напомним, что Служба внешней разведки России не раз предупреждала о захватнических намерениях Польши в отношении Украины.