Россия отреагирует, если войска Польши решат вторгнуться на Западную Украину. Такое заявление сделал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Зависит от Запада, расширятся ли военные действия. <…> Если Запад нарастит угрозу и Польша решится на вторжение на Украину, её западную часть, <…> то Россия может поменять свои военные цели", — допустил эксперт.
По мнению Джонсона, сейчас основная задача Москвы — ослабление ВСУ. Это откроет возможности для форсирования Днепра с дальнейшим освобождением Одессы, уточнил специалист.
Напомним, что Служба внешней разведки России не раз предупреждала о захватнических намерениях Польши в отношении Украины.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.