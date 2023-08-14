Политолог Кошкин заявил, что Владимир Зеленский пытался показать успехи словами про Крымский мост

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Президент Украины Владимир Зеленский якобы признал свою причастность к попытке атаки на Крымский мост с целью демонстрации Западу хоть каких-то достижений. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политического анализа и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Фото: https://www.9news.com.au/world/ukraine-digs-in-to-fight-russias-looming-eastern-offensive/7f8926cb-6003-470b-bb3c-ca30768ad9f0?share=facebook

В своем telegram-канале Зеленский опубликовал видео, в котором заявил, что атака на Крымский мост 12 августа была ответом на действия ВС РФ. Политолог утверждает, что президент Украины пытается показать Западу, что ВСУ активно действуют, и что киевский режим стремится организовать контрнаступление по приказу ведущих стран Запада с президентом США Джо Байденом во главе.

"Больше показать-то нечего", — считает военный эксперт.

В беседе с Телеканалом "360" Кошкин также отметил, что несмотря на заявления американского лидера и других представителей Запада о неприемлемости атак на гражданскую инфраструктуру, ВСУ систематически нарушают это положение. Он напомнил о случаях, когда военная техника США была обнаружена на территории России, в частности, в Белгородской области.

"Подобного рода заявления постоянно слышатся, что ни в коем случае нельзя использовать западное вооружение, западную технику непосредственно против объектов на территории России, однако они используют", — заключил политолог.