На Украине заявили, что Арестович* может оказаться "агентом спецслужб России"

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Экс-внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* может на самом деле оказаться "агентом российских спецслужб".

Фото: https://laykni.com/aleksej-arestovich-opublikoval-sovmestnyj-snimok-so-svoej-zhenoj-krasavicej/

Об этом сообщил бывший глава секретариата президента Виктора Ющенко и экс-вице-премьер по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук.

Он отметил, что заявления Арестовича* на интернет-площадках говорят о политических амбициях, и о том, что он неспроста покинул Украину как политик, выступавший с пророссийской позиции.

"Я начал интересоваться через свои западные контакты — оказывается, он человек странный. Он очень хочет — помните его интервью, "я знаю, что я буду президентом", эта неадекватная самооценка", — отметил эксперт

По его словам, спецслужбы РФ необязательно таких прямо вербуют, но когда речь идёт о агентах влияния, то русские их "аккуратно выращивают".

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.