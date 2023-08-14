Экс-внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* может на самом деле оказаться "агентом российских спецслужб".
Об этом сообщил бывший глава секретариата президента Виктора Ющенко и экс-вице-премьер по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук.
Он отметил, что заявления Арестовича* на интернет-площадках говорят о политических амбициях, и о том, что он неспроста покинул Украину как политик, выступавший с пророссийской позиции.
"Я начал интересоваться через свои западные контакты — оказывается, он человек странный. Он очень хочет — помните его интервью, "я знаю, что я буду президентом", эта неадекватная самооценка", — отметил эксперт
По его словам, спецслужбы РФ необязательно таких прямо вербуют, но когда речь идёт о агентах влияния, то русские их "аккуратно выращивают".
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.