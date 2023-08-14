Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что на Украине было подготовлено более 120 тысяч новых могил после провала контрнаступления ВС Украины. Об этом рассказал в блоге на платформе YouTube.
Эксперт ссылается на новые космические снимки, на которых видно, что были вырыты свежие захоронения для украинских военных, погибших в результате неудачной контрнаступательной операции. Проанализировав данные, можно предположить, что общее количество потерь бойцов за данный период составило примерно 123 тысячи человек.
"Украина уничтожена, её население упало до 19-20 миллионов человек. Потери ВСУ составляют около 350-400 тысяч человек", — отметил офицер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.