Полковник Дуглас Макгрегор: на Украине выкопали 123 тысячи могил для военных ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что на Украине было подготовлено более 120 тысяч новых могил после провала контрнаступления ВС Украины. Об этом рассказал в блоге на платформе YouTube.

Фото: The Daily Beast

Эксперт ссылается на новые космические снимки, на которых видно, что были вырыты свежие захоронения для украинских военных, погибших в результате неудачной контрнаступательной операции. Проанализировав данные, можно предположить, что общее количество потерь бойцов за данный период составило примерно 123 тысячи человек.

"Украина уничтожена, её население упало до 19-20 миллионов человек. Потери ВСУ составляют около 350-400 тысяч человек", — отметил офицер.