Верховный суд Белоруссии принял решение о ликвидации оппозиционной Партии БНФ

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В Верховном суде Белоруссии принято решение о ликвидации одной из старейших в республике оппозиционных политических сил — Партии БНФ. Из сообщения пресс-службы судебной инстанции следует, что действующим в стране законом о партиях ужесточаются условия их создания и работы.

Напомним, в конце зимы текущего года Минюст Белоруссии предупредил о том, что новый закон станет причиной сокращения общей численности партий в республике до трёх-четырёх против 15 зарегистрированных. Партиям, действовавшим до принятия документа, необходимо перерегистрироваться либо самоликвидироваться.