UnHerd: немецкие "Леопарды" стали жертвами российских охотников за танками в зоне СВО

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Немецкие "Леопарды" легко стали жертвами российских охотников за танками, вооружённых ракетами "Корнет". Эти установки намного универсальнее, проще и дешевле, чем американские "Джавелин", пишет обозреватель Эдвард Луттвак в статье для издания UnHerd.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Журналист отмечает, что "Корнет" с двойной боеголовкой, пробивающей реактивную броню, стали "убийцами" украинских "Леопардов" в зоне проведения СВО.

Он напомнил, что русский "Корнет" продемонстрировал свои возможности, уничтожив несколько драгоценных для украинцев "Леопардов", когда началось контрнаступление ВСУ.

На исход его повлияла также мощная серия оборонительных укреплений, выстроенная инженерами России на протяжении всей линии фронта в тысячу километров, напомнил автор статьи.