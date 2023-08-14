Посол Израиля на Украине Бродский: киевскому режиму направят несколько тонн медикаментов

Израильское правительство в ответ на соответствующий запрос киевского режима запланировало отправку на Украину нескольких тонн медикаментов, следует из сообщения посла еврейского государства на Украине Михаила Бродского в социальной сети.

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О каком конкретно объёме помощи Киеву идёт речь, дипломат не уточнял. Бродский акцентировал внимание на том, что решение о предоставлении Украине партии лекарственных препаратов было принято на онлайн-переговорах руководителей Минздравов двух стран Нахман Эш и Виктора Ляшко.