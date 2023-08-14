Власти Турции начали облавы на россиян, занимающихся нелегальным бизнесом

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Ситуация в провинции Анталия на юге Турции становится все более напряженной из-за распространения подпольной деятельности среди нелегальных иммигрантов из России и Украины. Власти провели специальную операцию по обнаружению и высылке таких индивидов, занимающихся нелегальным вождением такси.

Фото: newsland.com

После начала февральских событий 2022 года, более 100 000 россиян и украинцев переселились в Анталию в поисках новой жизни. Несмотря на свой нелегальный статус, они решили обосноваться в этой курортной провинции. Эта массовая иммиграция привела к появлению нелегальной деятельности в регионе. Среди них оказались таксисты, предоставляющие услуги подпольного такси, и эвакуаторы, занимающиеся незаконным перемещением автомобилей с иностранными номерами.

Турецкие власти предприняли решительные шаги, чтобы пресечь незаконную деятельность и обеспечить законность и порядок в регионе. Операции по облавам на нелегалов и их автомобили начались с целью избавления от незаконных таксистов и эвакуаторов. Результаты операции весьма впечатляющие — сотни нелегальных таксистов и эвакуаторов были высланы на родину.

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