Принадлежащие Дании истребители F-16 были подняты в небо для обеспечения сопровождения двух самолётов России над Северным морем, следует из сообщения оборонного ведомства страны в социальной сети.
Датские суда сопровождали самолёты РФ минувшей ночью в международном воздушном пространстве, говорится в сообщении. В воздушном пространстве Дании их не было.
Напомним, ранее появилась информация о двух Су-34 и двух Су-35 России, подвергнувшихся воздействию систем наведения в ходе полёта над Сирией. Бортовые комплексы обороны наших судов сработали автоматически, сообщали СМИ.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.