Минобороны: датские истребители F-16 сопроводили два российских самолёта над морем

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Принадлежащие Дании истребители F-16 были подняты в небо для обеспечения сопровождения двух самолётов России над Северным морем, следует из сообщения оборонного ведомства страны в социальной сети.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Датские суда сопровождали самолёты РФ минувшей ночью в международном воздушном пространстве, говорится в сообщении. В воздушном пространстве Дании их не было.

Напомним, ранее появилась информация о двух Су-34 и двух Су-35 России, подвергнувшихся воздействию систем наведения в ходе полёта над Сирией. Бортовые комплексы обороны наших судов сработали автоматически, сообщали СМИ.