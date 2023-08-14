В Праге украинцы вызвали полицию из-за двуглавого орла на ЛГБТ-параде

В столице Чехии российский активист прошёлся на ЛГБТ-параде с радужным флагом с двуглавым орлом.

Фото: Policie ČR (@PolicieCZ)

На ЛГБТ-шествии в Праге российский представитель секс-меньшинств пришёл на парад, держа в руках радужный флаг с двуглавым орлом.

Украинская активистка призвала убрать флаг, однако её возмущения не были услышаны. Подошедшая полиция не увидела в действиях участника шествия ничего противозаконного, так как герб РФ в Чехии не запрещён.

Участница гей-парада объяснила, что полиция ретировалась, сославшись на другие важные дела, а представительницы Украины покинули "пророссийское" шествие.

Ранее сообщалось, что в Малайзии запретили часы с ЛГБТ-символикой.