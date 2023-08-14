В столице Чехии российский активист прошёлся на ЛГБТ-параде с радужным флагом с двуглавым орлом.
На ЛГБТ-шествии в Праге российский представитель секс-меньшинств пришёл на парад, держа в руках радужный флаг с двуглавым орлом.
Украинская активистка призвала убрать флаг, однако её возмущения не были услышаны. Подошедшая полиция не увидела в действиях участника шествия ничего противозаконного, так как герб РФ в Чехии не запрещён.
Участница гей-парада объяснила, что полиция ретировалась, сославшись на другие важные дела, а представительницы Украины покинули "пророссийское" шествие.
Ранее сообщалось, что в Малайзии запретили часы с ЛГБТ-символикой.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.