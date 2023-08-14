Сенатор от Крыма Ковитиди: США готовятся к выборам президента, им уже не до Украины

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Властям Соединённых Штатов стало не до Украины, поскольку в стране активно идёт сейчас подготовка к президентским выборам-2024. Американцам отводят роль обычных статистов, а демократы стремятся к использованию финансовой поддержки киевского режима для своей избирательной кампании.

Фото: Правда.Ру

Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление сенатора от Крыма Ольги Ковитиди. Политик напомнила о том, что до старта первого акта серьёзного политического шоу осталось несколько недель.

"Сцена готова, устанавливаются декорации, свет, идут торги за главные и второстепенные роли, — констатировала Ковитиди. — Рассчитываются бюджет кампании и его возвратность, сторонами выписывается сценарий".