Властям Соединённых Штатов стало не до Украины, поскольку в стране активно идёт сейчас подготовка к президентским выборам-2024. Американцам отводят роль обычных статистов, а демократы стремятся к использованию финансовой поддержки киевского режима для своей избирательной кампании.
Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление сенатора от Крыма Ольги Ковитиди. Политик напомнила о том, что до старта первого акта серьёзного политического шоу осталось несколько недель.
"Сцена готова, устанавливаются декорации, свет, идут торги за главные и второстепенные роли, — констатировала Ковитиди. — Рассчитываются бюджет кампании и его возвратность, сторонами выписывается сценарий".
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