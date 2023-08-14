Совместные патрулирования, проводимые Россией и Китаем, против третьих государств не направлены. Со сложившейся международной обстановкой они не связаны, следует из заявления официального представителя китайского оборонного ведомства У Цянь.
Российско-китайский годовой план межармейского сотрудничества предусматривает, что военнослужащие ВМС должны проводить морские патрулирования в северной и западной частях Тихого океана, констатировал У Цянь.
"Эти операции не связаны с нынешней международной и региональной обстановкой", — резюмировал представитель Минобороны Китая.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.