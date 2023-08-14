Сотрудникам правоохранительных органов России сложнее всего выявлять обычных граждан, вербуемых украинскими спецслужбами. "Лента.ру" пишет об этом со ссылкой на экс-контрразведчика Александра Михайлова.
Генерал-майор ФСБ РФ в отставке рассказал, почему для киевского режима важно официально проинформировать о работе своих агентов на территории России.
По словам Михайлова, когда речь идёт о нелегальных подпольных структурах, занимающихся подготовкой терактов, это всегда сложно.
"Ещё есть одна сложность, когда речь идёт о людях, которые вообще находятся в мёртвой зоне, — подчеркнул генерал ФСБ. — Это люди, на которых даже подумать нельзя, что они готовы совершить теракт".
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.