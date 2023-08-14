Генерал ФСБ России Михайлов назвал сложным процесс поиска завербованных людей из мёртвой зоны

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Сотрудникам правоохранительных органов России сложнее всего выявлять обычных граждан, вербуемых украинскими спецслужбами. "Лента.ру" пишет об этом со ссылкой на экс-контрразведчика Александра Михайлова.

Фото: www.fsb. ru

Генерал-майор ФСБ РФ в отставке рассказал, почему для киевского режима важно официально проинформировать о работе своих агентов на территории России.

По словам Михайлова, когда речь идёт о нелегальных подпольных структурах, занимающихся подготовкой терактов, это всегда сложно.

"Ещё есть одна сложность, когда речь идёт о людях, которые вообще находятся в мёртвой зоне, — подчеркнул генерал ФСБ. — Это люди, на которых даже подумать нельзя, что они готовы совершить теракт".