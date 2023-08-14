Causeur: контрнаступление Украины "сломало зубы" о российскую оборону

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Многообещающее контрнаступление ВСУ провалилось. Западные страны вынуждены согласиться с тем, что ошибались, поскольку Североатлантический альянс оказался не так уж и силён. Об этом сообщил обозреватель Жан-Ноэль Пуарье в материале для французского издания Causeur.

Фото: bloknot.ru

Он подчеркнул: украинские войска "сломали зубы" о российскую линию обороны. Потери в живой силе оказались колоссальными, а территориальный успех — просто ничтожен, отметил аналитик.

"Объективно для Украины и НАТО ситуация складывается не лучшим образом. Время не на их стороне. Не пора ли в этих условиях пересмотреть нашу политику и искать пути выхода из конфликта?" — задался вопросом Пуарье.

Переговоры станут сложным шагом для Запада, так как это будет признанием собственных ошибок по многим пунктам. Однако не исключено, что США первыми решаться на начало мирного урегулирования конфликта.

"Менять курс без предупреждения — их привычка, особенно в преддверии президентских выборов", — отметил обозреватель.