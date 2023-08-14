Российский FPV-дрон "Овод" оснастили системой самонаведения на основе нейросети

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FPV-дрон "Овод" российского производства оснастили системой самонаведения, функционирующей на основе нейросети. Беспилотное воздушное судно (БВС) отныне обладает способностью атаковать без участия людей как статические, так и динамические цели.

Фото: Telegram: World Weapons News

Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на руководителя проектной группы Андрея Иванова. По словам эксперта, оператор БВС не только обнаруживает и захватывает цели, но и автономно поражает их. Точность применения достигает 90 процентов, констатировал Иванов.

FPV-дрон "Овод" уже испытали на российских полигонах. В обозримой перспективе его намерены протестировать в зоне проведения СВО.