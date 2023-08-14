FPV-дрон "Овод" российского производства оснастили системой самонаведения, функционирующей на основе нейросети. Беспилотное воздушное судно (БВС) отныне обладает способностью атаковать без участия людей как статические, так и динамические цели.
Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на руководителя проектной группы Андрея Иванова. По словам эксперта, оператор БВС не только обнаруживает и захватывает цели, но и автономно поражает их. Точность применения достигает 90 процентов, констатировал Иванов.
FPV-дрон "Овод" уже испытали на российских полигонах. В обозримой перспективе его намерены протестировать в зоне проведения СВО.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.