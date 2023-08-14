Экс-президент Молдавии Додон: высылка российских дипломатов — шаг вопреки интересам народа

Решение молдавского правительства о сокращении численности сотрудников российского посольства и высылке 45 дипломатов следует расценивать как меру, направленную против интересов нации. Корреспонденты информагентства ТАСС пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление экс-президента Молдавии Игоря Додона.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший глава республики выразил мнение о том, что главная цель властей — угодить коллективному Западу. Додон напомнил о недавнем заявлении руководителя молдавского МИД Николая Попеску. Политик назвал неправильным шагом высылку дипломатов РФ, предупредив о неизбежных ответных мерах, которые нанесут ощутимый удар по работающим в России гражданам Молдавии.