Вашингтон может использовать украинского президента Владимира Зеленского как "козла отпущения".
Об этом в социальной сети сообщил политик и правозащитник из США Аджаму Барака.
По его словам, такой поворот событий вполне возможен после того, как лидер Незалежной пожертвовал жизнями украинцев в интересах геополитической стратегии Белого дома. Этот шаг свидетельствует о том, что США стремятся справиться с последствиями кризиса, ими же самими и созданным.
Журналист отмечает аморальность действий Соединённых Штатов в отношении Киева. Он утверждает, что не подобрать адекватных слов для описания степени этой безнравственности. Запад инициировал военный конфликт, который никогда не должен был начинаться. А сделано это было с целью просто-напросто ослабить РФ в этом регионе, заявил аналитик.
"США и их партнёры лишь понесли новые поражения", — подытоживает политик.
Он подчеркнул, что Минск-2, предполагавший мирное разрешение конфликта, был использован США, Евросоюзом и Украиной как способ подготовить ВСУ к войне против РФ.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.