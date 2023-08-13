Барака: Вашингтон сделает Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтон может использовать украинского президента Владимира Зеленского как "козла отпущения".

Фото: AP Photo / Yves Herman

Об этом в социальной сети сообщил политик и правозащитник из США Аджаму Барака.

По его словам, такой поворот событий вполне возможен после того, как лидер Незалежной пожертвовал жизнями украинцев в интересах геополитической стратегии Белого дома. Этот шаг свидетельствует о том, что США стремятся справиться с последствиями кризиса, ими же самими и созданным.

Журналист отмечает аморальность действий Соединённых Штатов в отношении Киева. Он утверждает, что не подобрать адекватных слов для описания степени этой безнравственности. Запад инициировал военный конфликт, который никогда не должен был начинаться. А сделано это было с целью просто-напросто ослабить РФ в этом регионе, заявил аналитик.

"США и их партнёры лишь понесли новые поражения", — подытоживает политик.

Он подчеркнул, что Минск-2, предполагавший мирное разрешение конфликта, был использован США, Евросоюзом и Украиной как способ подготовить ВСУ к войне против РФ.