Wall Street Journa: в США массово не производят дешёвые БПЛА, нужные Украине

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В США массово не производят дешевые беспилотные аппараты, такие необходимые Вооружённым силам Украины.

Фото: ИА SM-News

Об этом сообщил бывший офицер разведки Военно-морских сил Соединённых Штатов Остин Грей. Экс-офицер сейчас работает как раз на заводе по производству беспилотников, пишут авторы статьи в The Wall Street Journal.

“Американские компании массово не производят дешёвые одноразовые беспилотники, которые нужны ВСУ. Поскольку эти фирмы продают их правительствам и бизнес-клиентам, их передовые беспилотники начинаются примерно с 16 тысяч долларов", — цитирует бывшего разведчика газета.

Стартовый ценник усовершенствованных беспилотных аппаратов США ориентированный на правительства и "топовых клиентов", разумеется, не по карману украинской армии.