Сейчас конфликт на Украине приблизился, пожалуй, к самой опасной точке, которая может привести к развалу киевского режима в любой момент. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей соцсети.
По его мнению, власть в Киеве вот-вот рухнет. Эксперт напомнил, что уже большая часть американцев выступает против отправки США дополнительных 200 миллионов долларов военной помощи Украине.
Также американский офицер призвал стороны начать мирные переговоры.
Ранее радиоведущий Скотт Хортон заявил, что Украина не сможет победить в военном противостоянии с Россией.
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