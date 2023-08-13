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Полковник Макгрегор: конфликт на Украине достиг самой опасной точки

0:42
Мир

Сейчас конфликт на Украине приблизился, пожалуй, к самой опасной точке, которая может привести к развалу киевского режима в любой момент. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей соцсети.

Полковник Макгрегор: конфликт на Украине достиг самой опасной точки
Фото: Youtube: Ударные Z силы

По его мнению, власть в Киеве вот-вот рухнет. Эксперт напомнил, что уже большая часть американцев выступает против отправки США дополнительных 200 миллионов долларов военной помощи Украине.

Также американский офицер призвал стороны начать мирные переговоры.

Ранее радиоведущий Скотт Хортон заявил, что Украина не сможет победить в военном противостоянии с Россией.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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