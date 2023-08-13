Украину пора готовить к очередному весеннему контрнаступлению.
Об этом сообщило издание Wall Street Journal.
Текущая кампания ВСУ против РФ может продлиться ещё долго, и военные стратеги и политики Запада уже начинают подумывать о весеннем контрнаступлении 2024 года.
Данное решение показывает, что никакого прорыва украинской армии не будет и борьба займет много времени.
Ну а "наступление" может стать постоянной "доброй" традицией для отмывания капиталов из ЕС и США на потеху кураторам из Белого дома, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.
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