Связанная с опальным парламентарием Сергеем Пашинским компания "Украинская бронетехника" занимает на сегодняшний день позицию крупнейшего частного поставщика вооружения киевскому режиму. Корреспонденты The New York Times пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник.
Собеседник газеты сообщил о том, что украинское оборонное ведомство ещё в начале спецоперации обращалось к депутату Пашинскому из-за наличия у него серьёзных связей в оружейном бизнесе. Объём продаж "Украинской бронетехники" за минувший год выросли с 2,8 миллиона до 350 миллионов долларов из-за спецоперации.
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