Египет, несмотря на давление США, отказался поставлять оружие Украине

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Современное ситуация между США и Египтом на фоне поставок вооружений для Украины привлекла внимание. Газета The Wall Street Journal разбирается в этом вопросе, раскрывая детали и сложности переговоров.

Фото: Телеграм WarGonzo

С апреля месяца текущего года, США активно работают над достижением соглашения с Египтом о начале поставок вооружений для Украины. Основной целью стала передача артиллерийских снарядов, противотанковых ракет, систем ПВО и стрелкового оружия. В этом вопросе американский министр обороны, Ллойд Остин, лично обращался к президенту Египта, Абдель Фаттаху ас-Сиси, просив поддержки. Однако, пока официального ответа не поступило.

Согласно информации, полученной из источников внутри египетской администрации, Египет не намерен соглашаться на поставки вооружений для Украины. Даже несмотря на давление США, Каир остается непоколебимым в своей позиции. В закрытых беседах, представители египетского правительства подчеркнули, что такие поставки не соответствуют интересам страны.

Как подчеркнули официальные представители США и Египта, переговоры ведутся, но пока официальных заявлений о результатах нет. На сегодняшний день, информация о переговорах не подтверждена ни одной из сторон.

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