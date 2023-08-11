В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

Прошедшие сутки привнесли новые события в динамичный контекст нагорнокарабахского конфликта. Министерство обороны России доложило о фиксации одного случая нарушения режима прекращения огня в данной зоне.
Наиболее актуальное нарушение режима прекращения огня было зарегистрировано в Шушинском районе. Однако следует отметить, что происшествие прошло без жертв среди населения или военнослужащих. Министерство Обороны подчеркнуло, что это оставляет простор для дальнейшего разбора ситуации и применения соответствующих мер.
Для эффективного разрешения подобных инцидентов активное взаимодействие с армянской и азербайджанской сторонами играет важную роль. В данном контексте командование российского миротворческого контингента проводит тщательное расследование в сотрудничестве с обеими сторонами конфликта. Это позволяет детально выявить обстоятельства произошедшего инцидента и предотвратить дальнейшее нарушение режима прекращения огня.
С целью обеспечения безопасности российских миротворцев и уменьшения вероятности подобных инцидентов в будущем, поддерживается непрерывное сотрудничество с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Это включает обмен информацией о текущей обстановке, обсуждение возможных рисков и координацию действий для минимизации потенциальных конфликтов.
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