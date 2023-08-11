Некомпетентность украинского президента Владимира Зеленского может вылиться в потерю Купянска, как это было с Артёмовском. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог обратил внимание, что после поражения в Купянске российским военным будет открыта дорога на Харьков.
"Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Бывший советник Кучмы напомнил о череде поражений ВСУ, из-за которых российские войска сейчас теснят украинцев на Харьковском направлении.
Отсюда видно, что Зеленский ничего не может сделать для защиты Украины.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев обратил внимание, что российским бойцам, занявшим более выгодные позиции на Купянском направлении, осталось буквально несколько километров до самого города.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.