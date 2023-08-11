Экс-советник Кучмы Соскин предрёк Купянску судьбу Артёмовска

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Некомпетентность украинского президента Владимира Зеленского может вылиться в потерю Купянска, как это было с Артёмовском. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: https://photobuildings.com/photo/91081/

Политолог обратил внимание, что после поражения в Купянске российским военным будет открыта дорога на Харьков.

"Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Бывший советник Кучмы напомнил о череде поражений ВСУ, из-за которых российские войска сейчас теснят украинцев на Харьковском направлении.

Отсюда видно, что Зеленский ничего не может сделать для защиты Украины.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев обратил внимание, что российским бойцам, занявшим более выгодные позиции на Купянском направлении, осталось буквально несколько километров до самого города.