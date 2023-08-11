Украинской стороне приходится хоронить убитых бойцов ВСУ там, где были ранее захоронены те, кто погиб во времена прошлых войн. Об этом информирует издание The Economist.
"Чтобы похоронить своих погибших, Украине приходится выкапывать жертв прошлых войн… Песчаная земля, где похоронили украинского бойца Виталия Чеховского, была мягкой и рыхлой. Ещё несколько недель назад его могила была местом упокоения кого-то другого", — сказано в материале.
Журналисты издания рассказали, что таким образом происходит сегодня процесс захоронения на Лычаковском кладбище.
По словам директора кладбища Александра Дмитрива, раньше здесь было достаточно места для новых могил. Однако теперь ради его экономии пришлось делать новые захоронения на месте старого мемориала, сооружённого ещё в 1970 году.
Журналисты напомнили, что число погибших солдат ВСУ до сих пор никому не известно, однако украинцы не могут не замечать, как быстро прибавляются новые могилы.
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